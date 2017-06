Napoli, restano due nodi in uscita: sul mercato Giaccherini e Pavoletti

di Roberto Ventre

L'acquisto di Berenguer toglierebbe definitivamente spazio a Giaccherini, visto che è destinato a ricoprire il ruolo di vice Callejon. Ecco perché l'ex pupillo di Conte nella Juventus e nell'Italia può andare via e su di lui è destinato a muoversi nuovamente il Torino che lo aveva praticamente in pugno l'estate scorsa, prima dell'inserimento decisivo nella trattativa del Napoli. In uscita anche Pavoletti, il centravanti acquistato a gennaio dal Genoa dopo l'infortunio al ginocchio di Milik: l'esplosione di Mertens da centravanti e il ritorno del polacco di fatto tolgono totalmente spazio all'ex centravanti del Genoa che andrà via.

