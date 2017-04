«Nessuno come il Napoli» anche l'Uefa celebra gli azzurri

di Gennaro Arpaia

Anche dalla Uefa arrivano complimenti al Napoli: il sito dell'organizzazione calcistica internazionale, infatti, ha omaggiato gli azzurri per il traguardo raggiunto: ben quattro giocatori in doppia cifra.



«Né Barcellona, né Bayern Monaco, né Juventus, né Real Madrid: il Napoli ha un quartetto unico. Con la rete di José Callejón sono quattro i giocatori di Maurizio Sarri che hanno raggiunto la doppia cifra per i gol in campionato», si legge direttamente dal sito.



«La rete di Callejón all'Udinese è la numero 10 dell'ala spagnola, che si è così unito al club di Hamsik, Insigne e Mertens. Il belga è il capocannoniere della squadra con 21 gol, l'azzurro ha timbrato 14 volte, mentre il capitano è a quota 11 (bottino che lo avvicina sempre di più al record di gol di Diego Maradona, miglior marcatore di sempre dei partenopei)».

© RIPRODUZIONE RISERVATA