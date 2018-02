Napoli, Hamsik fa 118: «Importanti i tre punti. Juve? Non ci spaventa»

di Gennaro Arpaia

Il suo gol al Vigorito ha steso definitivamente il Benevento e regalato al Napoli di Sarri i tre punti che servono per riprendersi il primo posto. «Abbiamo sofferto all'inizio, poi l'abbiamo sbloccata con un bel gol e abbiamo potuto fare il secondo nella ripresa» le parole di Marek Hamsik al fischio finale. «Nel secondo tempo abbiamo un po' gestito il risultato e le forze, forse potevamo essere più aggressivi».



Una risposta precisa quella del Napoli alla Juventus, che nel pomeriggio aveva asfaltato il Sassuolo. «I sette gol non ci spaventano, dobbiamo continuare a guardare e a pensare a noi stessi, non alle altre», ha confermato Marek a Premium Sport. «Anche stasera era una gara difficile, il Benevento ha provato a darci fastidio per tutto il match. Hanno giocatori rapidi e bravi, soprattutto in avanti. Siamo riusciti a non subire gol ed è importante. Il gol 118? L'importante è aver vinto ed aver preso i tre punti. Il sogno non lo pronunciamo, ma andiamo avanti».

