Napoli, Hamsik lancia l'allarme: «Ho un gran dolore alla schiena...»

di Gennaro Arpaia

«Sapevamo sarebbe stata una gara difficile. La Lazio è una grande squadra, terza in campionato e con il dente avvelentato per le ultime due sconfitte subite. Sono forti e l'hano confermato nel primo tempo». Così Marek Hamsik, il capitano azzurro che ieri ha dovuto lasciare il campo all'intervallo per problemi alla schiena e che ha visto dallo spogliatoio i suoi compagni di squadra ribaltare il match contro i biancocelesti.



«Avevo gran dolore alla schiena, insieme al mister abbiamo deciso la sostituzione», ha porseguito Marek al suo sito ufficiale. «Adesso lo staff medico mi aiuterà a capire come risolvere il problema al più presto. Ma nella ripresa anche senza me la squadra ha dimostrato un gran carattere e voglia di reagire. Abbiamo saputo ribaltarla e dedichiamo la vittoria a Ghoulam, il suo secondo stop ci ha fatto male. L'abbiamo giocata per lui».

