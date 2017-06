di Gennaro Arpaia

Anche Marek Hamsik torna a parlare di Napoli a pochi giorni dalla fine della stagione. «Sono molto felice di questa mia scelta, quest’anno è andata benissimo. Peccato per il terzo posto, ci riproveremo l’anno prossimo. Abbiamo disputato una buonissima stagione, Mostrando anche un bel gioco», dice il capitano slovacco dal raduno della sua nazionale.



Il prossimo, però, sarà un campionato importante per Marek, chiamato anche a superare il record di gol totali in maglia azzurri che appartiene oggi a Maradona: «Spero di riuscirci nella prossima stagione. Sono molto soddisfatto della stagione con la maglia del Napoli e con quella della Slovacchia, adesso vogliamo concludere bene contro la Lituania. Non è facile a fine stagione allenarsi qui, ma siamo professionisti e daremo il massimo. Contro la Lituania sarà una gara importante e vogliamo i tre punti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA