Napoli, i titolarissimi schierati in campionato e non in Champions. E se Sarri puntasse solo allo scudetto?

di Francesco De Luca

E se Sarri avesse deciso di dare priorità al campionato? E se tra sfida scudetto e percorso Champions avesse puntato sulla prima chance?



È un «sospetto» che emerge dopo aver visto il Napoli a Charkiv, dove gli azzurri hanno disputato una delle loro peggiori partite da quando in panchina c’è questo allenatore che ha saputo dare un gioco, una compattezza e un’anima. Non si può rinunciare a cuor leggero a Mertens, al momento il vero intoccabile della squadra, e ad Allan. Sono fondamentali per attacco e centrocampo e la conferma era arrivata a Bologna, pochi giorni prima della partita contro lo Shakhtar Donetsk. Se il belga e il brasiliano nella prima di Champions partono dalla panchina, giocando poi bene rispettivamente per 30’ e 25’, qualcosa non quadra. Legittimo il turnover, ma è difficile pensare che quelle di Sarri siano state «sviste». Si può allora ritenere che abbia deciso quella formazione per stimolare chi fa panchina – Milik, Diawara, lo stesso Zielinski, che pure ha un alto minutaggio - e per affrontare con la formazione base il trittico di campionato: il derby col Benevento tra due giorni al San Paolo, poi le trasferte in casa di Lazio e Spal nella prossima settimana. E se allora Sarri avesse puntato sul campionato?



Una sensazione, magari una provocazione. Ma se il Napoli ha avuto un alto rendimento nella scorsa stagione (la sconfitta in Ucraina è arrivata dopo sei mesi: ultimo ko il 7 marzo al San Paolo nel secondo match contro il Real Madrid) è stato anche perché il tecnico ha saputo fare scelte oculate, cominciando a sfruttare quelle risorse che De Laurentiis gli ha messo a disposizione un anno fa, anzitutto a centrocampo. Sa per primo che c’è una differenza tra Milik e Mertens perché il belga ha le chiavi dell’attacco da quasi un anno, cioè da quando il tecnico decise di accantonare Gabbiadini - prima soluzione per sostituire il polacco infortunatosi in nazionale - e di puntare su Dries, il falso 9 che è riuscito a segnare più di Higuain nello scorso campionato. Se mercoledì ha tenuto fuori il belga per un’ora in una partita in trasferta contro un’avversaria di livello, è perché ha ritenuto che fosse quello il momento di far tirare un po’ il fiato a Mertens, salvo poi inserirlo per tentare col 4-2-3-1 la rimonta, quasi riuscita perché proprio Arek ha segnato su rigore e ha sfiorato nel finale il pareggio. La Champions è esaltante. Accende luci intense sulle squadre, trasmette allegria alle tifoserie, consente ai club di fare ottimi incassi. Ma l’occasione scudetto è troppo importante per il Napoli, che non vince il tricolore da 27 anni: l’ultimo fu conquistato nel ‘90 con il gol di Baroni, l’allenatore del Benevento che tra due giorni si presenterà al San Paolo per un derby delicato, considerando la posizione in classifica (ultimo posto a zero punti). Lo sa bene Sarri, che appare concentratissimo su questo obiettivo, con un gruppo di giocatori che ha stretto una sorta di patto a Castel Volturno già prima che finisse la scorsa stagione. Lui non si fa distrarre dalle voci che già circolano sul suo futuro e su quella clausola da 8 milioni che consentirebbe al tecnico di svincolarsi nella primavera 2018. Il Gran premio scudetto vede il Napoli in testa con Juve e Inter dopo tre giri. Pochissimo per un giudizio, ritenendo che qualche incidente di percorso si verificherà. Ma la consistenza della squadra legittima le aspirazioni della piazza, stavolta condivise dagli azzurri. Il Napoli ha giocato male a Charkiv e non è riuscito a raddrizzare la partita, come invece era accaduto contro l’Atalanta, perché il livello dello Shakhtar è superiore rispetto ai nerazzurri.



Sarri pensava a un approccio differente, simile a quello di Nizza, con quegli azzurri aggressivi e attenti a non concedere spazi agli avversari. Questo non è accaduto ed è stato difficile rimediare agli errori di Reina - si sono riviste le ombre della scorsa stagione - senza avere pedine chiave come Allan e Mertens. Pesa anche il deficit di condizione di Hamsik, di cui si contano in questo inizio di stagione non gli assist e i gol (sembra una maledizione quel -2 rispetto al record di reti di Maradona), ma le sostituzioni: sei in sei partite, tutte dopo un’ora. Sarri ha scelto questa strada per recuperarlo, evidentemente concordata con il capitano, anziché portarlo in panchina e forse deprimerlo. Non azzarda il turnover per lui anche se Zielinski è pronto. Può andare tutto bene a patto di non zavorrare il Napoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA