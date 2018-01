Napoli, idea Fabian Ruiz: il gigante del Betis costa 15 milioni

di Gennaro Arpaia

Nuovo nome per il mercato del Napoli sulla lista di Cristiano Giuntoli. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Napoli starebbe seguendo Fabian Ruiz del Betis Siviglia. Il centrocampista spagnolo classe 1996 ha una clausola rescissoria di 15 milioni di euro ed ha attirato le attenzioni di Inter, Roma e West Ham in questo inverno, pur avendo espresso la volontà di restare in Liga fino al prossimo giugno.



Il 21enne spagnolo ha giocato 17 gare in stagione siglando anche 2 gol fin qui. Fisico importante con i suoi 190 centimetri ma anche rapido nel passo, Ruiz viene impiegato da centrale di centrocampo, anche a protizione della difesa. Nel giro delle nazionali giovanili, non ha mai esordito nella nazionale maggiore.

