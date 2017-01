Allora, partiamo dal presupposto che a parte i dietologi, i gastroenterologi, i venditori di Bioketasi e i personal trainer nessuno torna al lavoro felice dopo la fine delle feste di Natale soprattutto quando il termometro segna meno due gradi e da città del caldo del mare e del sole la tua si è trasformata in una specie di succursale di Rovigo ma è chiaro che ieri, dopo il primo tempo di NapoliSampdoria, molti si sono chiesti: «Aspettate, ma che fine ha fatto quella squadra allegra e arrembante che poco prima di Natale ci ha fatto così tanto divertire che ci siamo quasi scordati che non tenevamo un attaccante? Ce la siamo giocata a Mercante in Fiera con la nonna?».



È stato un primo tempo orribile, infatti, quello che con gli azzurri sotto di un gol ha offerto agli stoici 25mila del San Paolo più di una buona ragione per pentirsi di aver sfidato l'ipotermia e lasciare tutto per tornarsene a casa sotto al piumone. Genti che sbandavano di qua e di là, genti con l'influenza, genti che come Hysaj sotto effetto evidentemente del paracetamolo sbagliavano porta e mettevano dentro per gli avversari il gol del vantaggio. Una situazione tristissima insomma che faceva passare quasi in secondo piano l'esordio a dir poco epico con la maglia del Napoli di Lorenzo Tonelli. Ma mettiamoci un attimo nei panni di Tonelli. Per giorni, settimane, mesi questo guaglione ha atteso trepidante sulla panchina il momento di entrare in campo.



Una volta ce l'aveva quasi fatta ma poi nient, pur di non far entrare lui Sarri avrebbe messo un cartonato di Beckenbauer. Tanto che non si vedeva la via che per un periodo l'avevano parcheggiato addirittura nella Primavera. E lui niente, zitto, giusto qualche tweet e qualche selfie con la uagliona. Poi, nella sera napoletana più gelida del secolo, quando forse forse stare a casa a guardare la partita sotto al plaid non gli sarebbe dispiaciuto, Sarri lo schiera titolare. E lui che fa? Gioca una guappissima partita, peraltro a mezze maniche, e al novantacinquesimo, quando il pareggio agguantato da Gabbiadini sembra il massimo risultato ottenibile, segna il gol del due a uno salvando il mazzo a tutti. In più, facendo grande sfoggio di ommità, va a esultare e cantare sotto alla curva. Insomma, se chi ben comincia è a metà dell'opera Tonelli ha decisamente ingarrato la strada!