Il presidente dell'Empoli annuncia «El Kaddouri ci interessa»

Nel corso di Radio Crc, il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi ha parlato dell'interessamento per Omar El Kaddouri in scadenza a giugno: «El Kaddouri? Non so, noi abbiamo mostrato interesse al Napoli ed al giocatore, poi dipende molto da loro. Non so cosa prevedere. Offerta? Più che altro ho manifestato interesse, col dovuto rispetto per il Napoli perchè c'è una situazione particolare. Svincolato dall'estate? No, potrebbe darci una spinta in questa fase. Siamo disponibili ed in attesa degli eventi, senza fare mosse antipatiche. Vogliamo che tutte le parti siano contente, altrimenti restiamo così e si azzera tutto».

