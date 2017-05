Napoli, incontro tra Sarri-De Laurentiis Domani a Roma il giorno giusto

Punto e a capo. È per questo che Sarri e De Laurentiis devono vedersi. Per valutare l'ottima stagione che si è conclusa con il successo di Genova contro la Samp e il terzo posto in campionato, e pianificare l'anno che verrà. L'occasione giusta potrebbe essere domani quando sia il patron azzurro che l'allenatore toscano saranno entrambi a Roma in occasione del premio Bearzot che sarà consegnato a Maurizio Sarri. L'appuntamento potrebbe essere verosimilmente nella sede della Filmauro che negli ultimi anni è diventato il vero quartier generale delle operazioni di mercato e dei vertici più importanti riguardo le scelte societarie del Napoli.



Non sarà un incontro legato al contratto dell'allenatore che oramai è saldamente legato panchina del Napoli, quanto l'argomento della discussione sarà la pianificazione della prossima stagione. Obiettivi e sopratutto mercato. Da questo confronto, poi, dipenderanno anche le scelte e le operazioni che saranno affidate al direttore Cristiano Giuntoli che è già a lavoro senza posa alla ricerca dei profili giusti da consegnare (il prima possibile) a Maurizio Sarri.



