Ahi Napoli, Chiriches fuori un mese: messo ko da uno stiramento

di Delia Paciello

Un Napoli sfortunato: dopo il secondo infortunio di Faouzi Ghoulam – questa volta alla rotula -, ieri durante la rifinitura s'è fermato anche Vlad Chiriches. Si tratterebbe di uno stiramento che lo terrà fuori per almeno un mese. Nella giornata di oggi il difensore verrà sottoposto a esami strumentali per stabilire l’entità del danno che restringerà ulteriormente le scelte di Sarri anche in vista della competizione europea: secondo le previsioni potrebbe restare indisponibile per almeno quattro turni.



Il centrale romeno avrebbe dovuto prendere il posto di Albiol nel difficile match contro la Lazio, ma le sue condizioni non gli hanno permesso di scendere in campo, lasciando per la prima volta in stagione la maglia da titolare a Lorenzo Tonelli. Pur vantando pochissime presenze in azzurro anche nello scorso anno, tuttavia il calciatore toscano non ha sfigurato nella sua prima apparizione nel Napoli primo in classifica.



Intanto Maurizio Sarri ha pochi uomini su cui contare in questa seconda parte di campionato, nel corso della quale l’Europa League chiederà un ulteriore dispendio di forze. Al momento Albiol è alle prese con problemi muscolari, ma non solo: per alcuni dei titolarissimi la stanchezza si fa sentire. Questo gruppo però si dimostra più forte di ogni avversità, lotta contro gli infortuni facendosi trovare unito e compatto: tutti insieme si sono stretti attorno a Faouzi Ghoulam indossando la sua maglia ieri prima del match al San Paolo, dimostrando di essere davvero una grande famiglia che raccoglie le forze per raggiungere l’obiettivo comune. Contro tutto e tutti, questa volta il Napoli vuole lottare con le unghie e con i denti. Perché al sogno gli azzurri ci credono davvero.

