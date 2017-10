Napoli, ecco l'elenco dei convocati: Insigne è a disposizione di Sarri

di Gennaro Arpaia

Lorenzo Insigne ce la fa. Il talento napoletano è a disposizione degli azzurri per il match di questa sera contro l’Inter e rientra tra i convocati di Sarri. Dopo l’allenamento di questa mattina a Castel Volturno l’azzurro ha avuto l’ok dello staff medico.



L’allenatore toscano potrà contare sul gruppo azzurro per intero in vista del big match di questa sera al San Paolo. Tutti convocati.



La lista completa:



Portieri: Reina, Sepe, Rafael.



Difensori: Albiol, Koulibaly, Hysaj, Ghoulam, Maggio, Chiriches, Maksimovic, Mario Rui.



Centrocampisti: Jorginho, Hamsik, Allan, Zielinski, Rog, Diawara, Giaccherini.



Attaccanti: Mertens, Ounas, Callejon, Insigne.

