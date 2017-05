di Pino Taormina

Inviato a Castel Volturno



Una bandiera come Francesco Totti. Alla vigilia dell'ultima partita in giallorosso del Pupone, Lorenzo Insigne rivela il suo sogno segreto: «Ammiro molto Totti, ha dato tanto al calcio e alla Roma. Io vorrei fare come lui: restare qui a lungo e vincere uno scudetto con la squadra della mia città».

