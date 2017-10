Spalletti non si fida del Napoli: «Ma senza Insigne è un vantaggio»

di Gennaro Arpaia

Manca sempre meno al big match della nona giornata di questo campionato. Napoli ed Inter, rispettivamente prima e seconda in classifica, si incontreranno al San Paolo questa sera per giocarsi il primato ed una buona fetta di credibilità per l'avvio di stagione. Spalletti ieri in conferenza ha lanciato la sfida agli azzurri, convinto che a Fuorigrotta la sua Inter potrà fare la differenza.



«Questo progetto è appena partito, abbiamo cominciato a lavorare ma vogliamo costuire qualcosa di permanente», dice l'ex allenatore di Zenit e Roma ai microfoni di Premium Sport. «Non sappiamo dove arriveremo. Io fortunato? Non mi dà fastidio che qualcuno lo pensi, ma si guardi anche a quando sono fortunati gli altri. Non si è ancora vista tutta la mia fortuna».



Il Napoli che stasera si ritroverà di fronte Spalletti è una squadra che ha perso energie importanti a Manchester ma è anche convinta che, con un po' d'attenzione in più, avrebbe potuto giocarsi la gara anche col City. «ll Napoli è favorito per quello che ha fatto vedere in questi anni. Però troverà un'Inter che vuole arrivare in alto e che ora non può tirarsi indietro. Ci siamo dentro fino al collo e dobbiamo essere all'altezza per competere con queste squadre qui». E se Insigne non dovesse farcela? «Sarebbe un vantaggio per noi, certo, perché Insigne è un calciatore fortissimo. Ma se vogliamo battere il Napoli dobbiamo avere la maglio del suo gioco, non di un singolo calciatore».

