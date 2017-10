Napoli-Inter, il derby delle wags: Kat & Wanda, dame bionde contro

di Anna Trieste

Sono varie e tutte quante esaltanti le sfide nella sfida cui assisteremo stasera al San Paolo in occasione di NapoliInter. Certo, a fronteggiarsi in campo a viso aperto ci saranno i calciatori, i due allenatori e due diversissime squadre di pallone ma a tenere banco là avanti sarà soprattutto il duello tra i bomber Mertens e Icardi e, di rimando, quello tra le rispettive nonché biondissime consorti Kat Kerkhofs e Wanda Nara.



Belga la prima, argentina la seconda: due pianeti geograficamente e culturalmente diversi destinati ad entrare in collisione in occasione del match di oggi. E se dal confronto tra i mariti può scaturire al massimo una pioggia di gol o un nuovo primato in classifica, visto il comune menefreghismo nei confronti del galateo e il comune ripudio dei benpensanti, dalla sfida tra le due bionde più esplosive del campionato italiano potrebbe scaturire la terza guerra mondiale.



Sebbene in maniera diversa e per ragioni anche loro diverse, infatti, le due first lady del campionato italiano sono le wags più osservate della serie A. Dopo la rocambolesca telenovela a metà strada tra Beautiful e Anche i ricchi (calciatori) piangono relativa alla fine del matrimonio con Lopez e l'inizio della storia con Icardi, l'argentina Wanda da anni è sotto lo stretto controllo dei tabloid italiani e stranieri. E da quando è diventata anche colei che si occupa degli affari calcistici del marito di cui è diventata pure procuratore è sotto lo stretto controllo anche di presidenti e direttori sportivi. Pur di avere il suo assistito a Napoli, infatti, pare che De Laurentiis le avesse promesso anche un ruolo da protagonista in uno dei suoi film ma con una mossa a dir poco machiavellica che al confronto Mino Raiola è un rappresentante della Folletto, la signora Icardi utilizzò l'interesse del patron azzurro solo a suo favore per far ottenere al marito il prolungamento del contratto e un sostanzioso aumento di stipendio.



Più interessata a feste in discoteca e concerti che non a calciomercato e fideiussioni bancarie la dirimpettaia Kat che però, non per questo, risulta essere meno interessante agli occhi di giornali e tv scandalistiche. L'anno scorso, la sua presunta crisi matrimoniale con Dries e il successivo allontanamento da Napoli, infatti, hanno seminato il panico non solo tra i tifosi napoletani, preoccupati che la crisi sentimentale tra i due potesse incidere sul rendimento in campo del loro idolo, ma anche tra stampa e giornalisti costretti a seguire h24 le gesta su Instagram della spericolata Kat per capire in quale parte del mondo si trovasse, con chi e soprattutto a far cosa.



La bionda moglie di Mertens, infatti, collabora con la tv belga e nel tempo libero viaggia in lungo e in largo per il mondo, facendo impazzire i tifosi del Napoli che la vorrebbero a casa o quantomeno in tribuna a fare il tifo con loro per il marito. Ma lei sostanzialmente se ne frega e mentre Wanda è l'ombra di Maurito e quest'ultimo non apparecchia nemmeno a tavola senza prima aver sentito il parere della moglie, Kat va e viene da palazzo Donn'Anna, il tetto coniugale, e a differenza della signora Icardi, che ormai ha abbandonato i panni della bomba sexy per indossare quelli più o meno credibili della sciura milanese, lady Mertens se la spassa e non si perita di affittare il motorino a Capri per poi scorazzare in lungo e in largo per l'isola azzurra gettando nella prostrazione più totale tifosi, pedoni e vigili urbani.



Ad accomunare le due signore, tuttavia, il rapporto schietto e diretto col sesso coniugale. Indimenticabili le foto pubblicate da Icardi che ritraevano la consorte in mutande mentre disegnava un cuoricino con le mani ritta in piedi sul lettone matrimoniale. E altrettanto indimenticabili le dichiarazioni rese pochi giorni fa da Kat alla tv belga sul fatto che le piaccia molto fare sesso nei bagni dei treni. Ecco. Chissà che non abbia dato con questa intervista pure una buona idea alla signora Icardi che da qualche tempo lamenta in pubblico di non trovare più il modo per stare da sola con il marito...

