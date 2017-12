Napoli, la benedizione di Cannavaro: «Si può vincere con 14 calciatori»

di Pino Taormina

Il simbolo del calcio all'italiana, che è storia e filosofia insieme, si prepara alla sua nuova avventura, nella Juventus di Cina, in quel Guangzhou Evergrande che ha vinto gli ultimi sette campionati consecutivi. «Emozionato? No, direi che più che altro non vedo l'ora. Anche se so che appena arriverò lì mi mancherà Napoli». Fabio Cannavaro è partito da Napoli ed è arrivato ovunque, costringendo molti padreterni, da Zidane a Ronaldo, a inchinarsi al suo cospetto. Baluardo e fotografia, cuore e anima dell'Italia che trionfò a Berlino nel 2006, come Meazza lo fu a Roma nel 1934, Piola a Parigi nel 38 e Rossi a Madrid nel 1982.



Cannavaro, nel 2018 ci sarà un Mondiale senza Italia. Come si sente?

«Ne ho già assaporato l'amarezza a Mosca, nel giorno del sorteggio dei gironi. Io c'ero e mi sono sentito una specie di pesce fuor d'acqua. È stato tutto diverso prendere parte a una festa e rendersi conto di non essere altro che un ospite».



Che cosa deve fare il nostro calcio per rialzarsi?

«Per prima cosa smettere di inseguire i modelli altrui. Mi fa ridere l'idea di dover imitare la Germania o l'Inghilterra o la Francia. Abbiamo la nostra cultura e la nostra tradizione e ripartiamo da qui. Ovvio, con nuove regole. Abbiamo toccato il fondo e può essere più facile far accettare delle decisioni».



In Germania abbiamo toccato il cielo con un dito. Poi cosa è successo?

«Eravamo ammalati già allora, solo che quella coppa del Mondo e la finale anche dell'Europeo del 2012 hanno nascosto i nostri problemi, hanno fatto perdere di vista i veri obiettivi. Dovevamo già iniziare da tempo un processo di cambiamento, che ora non possiamo più rinviare anche perché la gente non aspetta altro».



Tavecchio ha pagato, Ventura pure. Ma i calciatori che sono andati in campo con la Svezia colpe non ne hanno?

«Non mi pare che ci sia chi non abbia dato il massimo. Non mi sembra che ci siano state delle loro responsabilità».



Chi è la favorita in Russia?

«Brasile e Germania sono sempre quelle che alla fine trovi almeno in semifinale. La Francia è molto forte, un buon gruppo. Ma per me questa è la volta buona che il Belgio possa regalarsi delle belle soddisfazioni».



E per la sua Napoli, nell'anno nuovo, cosa si augura?

«Sono preoccupato. Purtroppo c'è un senso di abbandono in tutto. Ed è un peccato. Le strutture sportive sono carenti. Quando passo per l'Italsider, dove dalla Loggetta prendevo il bus 141 per andarmi ad allenare, mi chiedo come sia possibile che non sia stato fatto ancora nulla in tutti questi anni. Ogni volta ho un colpo al cuore. Il centro Paradiso non esiste più e bisogna fare un progetto per ripristinare i tanti campi del centro cittadino che non ci sono più. Io mi chiedo? Vero, ci sono una miriade di scuole calcio, ma una volta finita la lezione di un'ora, dove vanno a giocare migliaia di ragazzini? Io lo facevo per strada e ma ora non è più possibile».



Il Collana è una ferita ancora aperta?

«Meglio che mi stia zitto. ... è assurdo, hanno avuto la possibilità di dare a un privato che avrebbe investito soldi, tanti soldi, un impianto che ha fatto la storia di Napoli e invece... Lo avremmo recuperato e rilanciato, fatto divenire un fiore all'occhiello della città. Certi atteggiamenti faccio fatica a comprenderli».



Si è arreso?

«Degli sviluppi ci saranno, perché le questioni sono in mano ai legali. Ma hanno perso tutti: da noi agli olimpionici. Nessuno si è reso conto dell'occasione perduta. E poi per cosa? Per le Universiadi. Davvero, ancora non ci credo».



