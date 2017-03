Napoli col fiato sospeso: si ferma Giaccherini, differenziato per Reina

di Gennaro Arpaia

È un Napoli che corre quello agli ordini di Maurizio Sarri, gli azzurri sono concentrati per preparare al meglio il posticipo domenicale contro la Juventus e l'allenatore toscano valuta giorno per giorno le condizioni di tutto il gruppo.



Tutta Napoli è col fiato sospeso. Dopo le nazionali, più di un azzurro è rientrato a Castel Volturno con qualche acciacco e la corsa al recupero ha una tabella di marcia ben serrata. Se per Hamsik ed Hysaj i problemi fisici sembrano superati, ancora qualche problema sembra portarsi dietro Pepe Reina. Lo spagnolo anche oggi ha svolto allenamento differenziato rispetto al gruppo, guardando dal campo i suoi compagni ed accompagnato da Lorenzo Tonelli.



Un grattacapo in più per Sarri arriva da Giaccherini: l'ex juventino si è fermato durante l'allenamento per un fastidio muscolare e sarà valutato nelle prossime ore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA