di Gennaro Arpaia

Scherzi del destino, incroci da tabellone. Sarà Napoli-Juventus, dunque, lo ha detto il campo, lo hanno detto i bianconeri capaci di eliminare ai quarti di finale della Tim Cup il Milan di Montella con un deciso 2-1 e vendicare la sconfitta in Supercoppa di un mese fa, raggiungendo così il Napoli in semifinale.



Una sfida, quella tra azzurri e bianconeri, che vivrà di ben due capitoli, uno dopo l'altro: perché i ragazzi di Sarri attendono la Juve il prossimo 2 aprile (a meno di anticipo a sabato 1), per il ritorno in campionato e per provare a vendicare la sconfitta allo Stadium di ottobre, ma anche il 5 aprile, tre giorni più tardi, quando sempre al San Paolo andrà in scena il ritorno della semifinale di Coppa.



Una tre giorni da urlo, dunque, con Napoli e Juve che si giocheranno l'accesso alla finale di Coppa Italia (l'andata è fissata per l'1 marzo) e, se la classifica fosse ancora questa, anche una importante fetta di corsa alle prime posizioni.



Per il Napoli, più in generale, l'inizio di aprile sarà da batticuore: la doppia sfida con la squadra di Allegri precederà la trasferta di Roma contro la Lazio (9 aprile), altro big match per le zone nobili della classifica.

