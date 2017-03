Napoli-Juve. Koulibaly e Higuain tornano in anticipo dalle Nazionali: il duello è già iniziato

Higuain squalificato va via dal ritiro dell'Argentina. Riposo in più per il grande ex, ma stessa situazione per chi dovrà marcarlo al San Paolo. Anche Kalidou Koulibaly rientrerà in anticipo a Napoli. Il sito gianlucadimarzio.com racconta che il difensore azzurro non disputerà la seconda amichevole con il Senegal e tornerà in anticipo a Castelvolturno.

