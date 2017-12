Napoli, che spavento per Insigne: «Ma è soltanto un affaticamento»

di Angelo Rossi

I numeri vanno oltre le sensazioni. Che il Napoli fosse stanco, o poco brillante, era risaputo nonostante le dichiarazioni di facciata del proprio allenatore. Ma le statistiche non dicono bugie e una su tutte certifica la crisi di astinenza: per la terza volta in questo campionato la capolista non segna, era già accaduto contro Inter e Chievo. Per la seconda gara consecutiva i tre attaccanti sono rimasti a secco, a Udine ci aveva pensato Jorginho con quel mezzo rigore sbagliato. E ancora: dei 35 gol realizzati, ben 25 sono stati segnati nelle prime sette giornate, appena dieci nelle ultime otto. Inutile nascondersi, il problema è tutto qui, nelle difficoltà che sta incontrando il tridente.



La questione tattica fa la sua parte. Il Napoli va in tilt quando trova avversari che piazzano il cosiddetto pullman fuori l'area di rigore, non si è vergognata di farlo la Juventus che dopo il vantaggio di Higuain s'è limitata a contenere e a pungere in contropiede. L'uomo in più a centrocampo si fa sentire, a cinque si piazzò l'Inter sulla linea mediana, altrettanto fece il Chievo, linea a quattro per la Juventus, diventavano cinque con l'arretramento di Douglas Costa. In questi casi, ovviamente, si aggira il blocco andando sulle fasce, dove però Callejon non s'è mai visto e dove Insigne era puntualmente raddoppiato, comunque tenuto lontano da Buffon. Di verticalizzazioni profonde e incisive manco a parlare, perché in difesa i bianconeri non sono polli e hanno il doppio della fisicità rispetto a Mertens, mai in partita.



Ne vien fuori un quadro a tinte fosche, perché la grande bellezza è sembrata la grande incompiuta. Insigne, troppo decisivo in questa fase della stagione, ha ciccato la partita e come lui tanti altri. La jella sembrava addirittura essersi travestita da maledizione: al momento della sostituzione ha lasciato il campo con una faccia per niente rassicurante. Addirittura tenendosi il viso tra le mani e toccandosi di continuo il ginocchio: il San Paolo ha trattenuto il fiato, sembrava un ko del quale preoccuparsi. Piccolo giallo sulle sue condizioni: Sarri ha parlato di infiammazione al pube, un contrattempo che si sta portando dietro dopo l'ultima convocazione in Nazionale. A fine partita ha dettato acqua sul fuoco il medico sociale, provando a scacciare via la paura: «Niente di preoccupante ha precisato De Nicola Lorenzo era semplicemente affaticato e abbiamo preferito richiamarlo in panchina».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO