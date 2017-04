di Fabio Jouakim

Sono dieci i precedenti in Coppa Italia tra Napoli e Juventus: bianconeri avanti per 5 vittorie a 3 (due i pareggi). Ma il precedente più recente sorride agli azzurri. Ed è legato alla conquista del primo trofeo dell'era De Laurentiis, con Walter Mazzarri in panchina. È il 20 maggio 2012, nella finale dell'Olimpico vince il Napoli con un netto 2-0, scolpito dalle reti - venute entrambe nel secondo tempo - di Cavani su rigore e di Hamsik. Sarà l'unica sconfitta stagionale dei bianconeri, dopo 43 risultati utili consecutivi. E sarà l'ultima apparizione di Alex Del Piero con la maglia della Juve, a 37 anni, prima di prendere la via dell'Australia.



Il 13 gennaio di due anni prima la Juventus aveva eliminato negli ottavi il Napoli vincendo 3-0. Sulla panchina c'è già Mazzarri (su quella bianconera c'è Ciro Ferrara), gli azzurri si presentano a Torino a pari punti con i bianconeri in campionato e dopo averli battuti nello scontro diretto, ma in Coppa vengono battuti: segnano Del Piero (2) e Diego, mentre al centro dell'attacco del Napoli a fianco a Denis c'è la meteora austriaca Hoffer. L'anno prima, nel 2009, un altro scontro diretto negli ottavi di finale. Passa la Juve a Torino ma solo ai rigori, dopo che la partita si era conclusa 0-0. Nel 2006 invece i rigori avevano arriso al Napoli, che nei sedicesimi elimina i bianconeri al San Paolo proprio nell'appendice dal dischetto, dopo il 2-2 dei tempi regolamentari: decide l'errore di Balzaretti. L'unico precedente di Coppa in sfide di andata e ritorno è quello nel 99-2000, quando gli azzurri allenati da Novellino erano in B (ma a fine stagione vennero promossi): doppio successo negli ottavi di finale, 3-1 al San Paolo (doppietta di Kovacevic, rigore di Turrini, gol di Inzaghi), 1-0 a Torino con la rete di Esnaider.

