Bruno Satin, procuratore di Kalidou Koulibaly, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: «Kalidou è molto carico per la Coppa d'Africa. Gli hanno dato delle responsabilità, si sente importante nel gruppo. Non sarà il capitano perchè ci sono uomini più esperti, ma sarà sicuramente un leader».



Sarri? «C'è un rapporto eccellente. Il mister gli ha dato grande fiducia, lo fa giocare sempre. Al ragazzo gli va bene così, non vuole fare turn-over, vuole giocarle tutte. E' un giocatre chiave per il tecnico».