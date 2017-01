Carlo Pallavicino, procuratore sportivo, è intervenuto nel corso della trasmissione radiofonica "Si Gonfia la Rete" in onda sulle frequenze di Radio Crc: «Pavoletti già disponibile per la Samp? Sarebbe una scelta molto affrettata, io sono per andarci piano, ma magari potrebbe andare in panchina, un modo anche per fargli sentire subito l’atmosfera del San Paolo. La trattativa è stata semplice perché il terreno era stato già preparato quest’estate, la società azzurra ha fatto intendere di volere fortemente il calciatore nonostante il problema fisico e questo ha significato qualcosa di veramente importante. Non so perché non sia arrivato in estate, non conosco la situazione nel dettaglio, c’è stato inevitabilmente qualcosa che ha frenato, ma questo qualcosa non poteva avere a che fare con Sarri o con Napoli e i napoletani».



Per la cattiveria agonistica che lo contraddistingue può ricordare Higuain? «Leonardo è un ragazzo molto passionale, non ha la classe del Pipita, sicuramente però qualche sorriso in più sul volto, vive l’area di rigore come casa propria, ha dentro di sé quell’empatia di chi è arrivato al successo sudandolo, sa che questa è l’occasione della vita e la sfrutterà, facciamogliela solo vivere in pace».