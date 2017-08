Napoli, la campagna abbonamenti: prezzi e benefit per i fedelissimi

di Bruno Majorano

Presentata oggi la campagna abbonamenti 2017-18 del Napoli. Nel centro sportivo di Castel Volturno il CEO Alessandro Formisano ha illustrato tutte le novità relative alla sottoscrizione della tessera per la prossima stagione.



Venerdì 4 agosto ore 12 si aprirà la campagna abbonamenti del Napoli.

Solo per quest'anno sarà possibile sottoscrivere l'abbonameto anche per i possessori della tessera del tifoso. Ma questa modalità di acquisto non consente la possibilità di avere le agevolazioni per le trasferte o per le gare extra abbonamento.



I prezzi sono invariati rispetto allo scorso anno.



Curve: 350 euro

Distinti: 750 (550 ridotti)

Nisida: 800 (590 ridotti)

Tribuna Posillipo: 1500 (950 ridotti)

Tribuna onore: 3000



Il diritto di prelazione per i vecchi abbonati sarà valido fino al 18 agosto.



La SSC Napoli informa che il botteghino numero 6 dello Stadio San Paolo, preposto all'emissione della Tessera del Tifoso "Fan Stadium Card", resterà chiuso nei giorni 1, 2 e 3 agosto per la manutenzione del sistema.

L'emissione della tessera potrà comunque avvenire on line attraverso i canali della ticketone o collegandosi con la pagina del sito ufficiale della SSC Napoli.



Vantaggi e benefit per gli abbonati:

-Diritto di prelazione per l'acquisto delle gare Uefa e Coppa Italia.

-Sconti e promozioni presso i principali musei e luoghi d'arte di Napoli e Campania (ingresso gratuito al Musero di Capodimonte, al Museo archeologico di Napoli, un servizio di visita guidata e un ingresso gratuito presso la Reggia di Caserta).

-Sconti del 15% sui prodotti Kappa e Superga.

-Sconti del 10% nella catena Blu Hotel.

-5 cupon da 10 euro per i biglietti Trenitalia.

-Un mese di lettura digitale del Corriere dello Sport.



Per gli abbonati ci sarà il diritto di prelazione per l'acquisto dei tagliandi della gara casalinga del preliminare di Champions.

© RIPRODUZIONE RISERVATA