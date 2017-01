Dopo il suo primo gol con la maglia azzurra, Giaccherini ha parlato ai microfoni di Rai Sport



«Non sapevo che sarei dovuto uscire prima del gol. Sono contento del gol ma sopratutto della vittoria. Nel primo tempo siamo stati un po' leziosi e avremmo potuto fare di più. Dobbiamo lottare ogni partita per vincere, perché siamo una grande squadra e lo stiamo dimostrando in Europa ed in Italia. Siamo sulla strada giusta. A sinistra mi trovo meglio, ma provo ad adattarmi dove mi chiede l'allenatore e sono sempre a disposizione. Mi aspettavo di giocare di più, ma le scelte di Sarri le accetto cercando di lavorare durante la settimana facendo il professionista. Non ho avuto offerte e sono contento qui a Napoli».