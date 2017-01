Per Lorenzo Tonelli il 2017 può essere davvero un anno magico. Sabato contro la Sampdoria è candidato a fare il suo esordio ufficiale con il Napoli. La fine di un incubo per l’ex difensore dell’Empoli, al quale si unirà a breve anche il coronamento di un sogno: diventare papà. La sua compagna, Claudia Manzella, è entrata da poco nell’ottavo mese di gravidanza e per metà marzo è attesa la nascita del loro primo figlio. Ed è proprio lei a raccontare di questo magic moment per tutta la famiglia.



Emozionata per il possibile esordio di sabato di Lorenzo?

«Non ne voglio neanche parlare. Sono più scaramantica di lui, aspetto che sia tutto ufficiale prima di dire qualunque cosa».

Sarà in tribuna al San Paolo?

«Tutto dipenderà anche da come mi sentirò la mattina della partita: sono all’ottavo mese di gravidanza e seppure la pancia non sia proprio enorme è meglio stare sempre attenti».

A proposito di questa dolce attesa: come l’ha annunciata a Lorenzo?

«Gli ho mandato la foto del test. Era una cosa molto voluta da entrambi, quindi ce lo aspettavamo. Lui quella mattina andava ad allenarsi, avremmo dovuto fare il test insieme al suo ritorno».

Ma...

«Non ho resistito. Sono tornata a casa, l’ho fatto e gli ho mandato la foto».

E lui?

«Mi ha risposto incredulo: forse perché si aspettava che l’avremmo fatto insieme. Essendo una gravidanza fortemente voluta da entrambi, una notizia del genere non poteva che renderlo felice».

Felice che sia un maschietto?

«Lui ovviamente è al settimo cielo».

Nome, già deciso?

«La prima scelta è Christian, perché piace a me e a Lorenzo. Sta bene con il cognome. Poi quando vedremo il bambino in faccia magari cambiamo».

Da una vista all’altra: di Napoli cosa le è piaciuto di più in questi mesi?

«Senza dubbio l’affaccio dal balcone di casa: vedo il mare e tutto passa».

E il San Paolo?

«Il primo impatto è impressionante: è enorme e c’è una passione che fa venire i brividi. Mi sono emozionata tantissimo la prima volta».

Lorenzo fino ad ora non ha mai giocato, ma sembra non aver mai perso il sorriso.

«Questa la sua forza più grande: per attirare le cose positive bisogna essere positivi».

Lei è anche un po’ il suo punto di forza: dalle foto che mettete sui social sembrate molto complici.

«Non ci annoiamo mai, siamo sempre un po’ bambini. Se prendi tutto in modo troppo pesante alla lunga non va bene. Non cambierei nulla del nostro rapporto. Sono felicissima».

Quindi mettiamo ordine in questo 2017: esordio di Lorenzo con il Napoli e primo figlio. E il matrimonio?

«Chi lo sa. È in preventivo, ma vorrei aspettare prima di partorire perché vorrei l’abito perfetto che mi cada addosso come se fossi una principessa».



