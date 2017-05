Napoli, la mitica squadra dello scudetto trova lo stadio San Paolo chiuso | Foto Bruscolotti: è una vergogna

di Pino Taormina

Niente tappa allo stadio San Paolo per i reduci del Napoli dello scudetto del 1987 impegnati in una giornata di festeggiamenti a trent'anni dal tricolore. Al momento di entrare dalla porta che introduce nello stadio, dove era previsto un simbolico giro di campo sulla pista d'atletica, i dipendenti del Comune di Napoli hanno vietato l'accesso agli azzurri campioni di quello storico scudetto.«È una vergogna, non lo so chi lo ha deciso - l'accusa di capitan Bruscolotti - È una vergogna lasciare fuori la squadra dello scudetto. Ci è stato detto che non c'era l'autorizzazione del Comune. Non ho parole».Con Bruscolotti erano scesi dal bus turistico che da stamane gira per la città, anche altri protagonisti di quella avventura, il secondo portiere Di Fusco, i difensori Volpecina, Renica, Carannante e Ciro Ferrara, il centravanti Giordano.Una volta incassato il divieto ad accedere al San Paolo, i calciatori sono risaliti sul bus per dirigersi verso Casoria, dove è in programma una partita tra vecchie glorie, artisti e giornalisti.Secca la replica dell'assessore comunale allo Sport Ciro Borriello, che in una nota precisa che per il regime contrattuale che regola i rapporti tra amministrazione comunale e SSC Napoli «l'uso del terreno di gioco e delle aree circostanti il manto erboso sono di esclusivo utilizzo della SSC Napoli che ne sopporta, tra l'altro, i costi di manutenzione fino al termine della stagione agonistica in corso».«In assenza di una autorizzazione da parte degli utilizzatori esclusivi del terreno di gioco – spiega Borriello – appare davvero ingeneroso nei confronti di Palazzo san Giacomo addebitarci il mancato ingresso all’impianto proprio nel giorno in cui il sindaco, a nome dell’intera amministrazione comunale e della Città, ha voluto incontrare nella sede istituzionale e premiare uno a uno i campioni, i dirigenti ed il presidente dello storico scudetto. È quindi del tutto evidente che poteva essere concesso un breve giro del campo ai protagonisti di quella storica vittoria».«È vero che il Calcio Napoli ha l'uso esclusivo del terreno di gioco del San Paolo, ma è altrettanto vero che la società non ha alcuna competenza sulle aree circostanti. Dunque il Calcio Napoli non ha alcun titolo per autorizzare chicchessia a calpestare la pista di atletica, cosa che eventualmente può fare solo il Comune di Napoli». Il responsabile operativo, vendite e marketing del SSC Napoli, Alessandro Formisano, chiarisce la posizione della società in relazione alla chiusura dello stadio San Paolo ai calciatori che 30 anni fa conquistarono il primo storico scudetto. «La dimostrazione che non avessimo nulla in contrario - spiega Formisano - sta nel fatto che, dopo aver appreso dalla stampa di questa celebrazione al San Paolo, abbiamo predisposto dalle 11 la presenza di quattro steward a bordo campo affinché presidiassero il terreno di gioco, per evitare il rischio di danni al manto erboso». «Penso anche - conclude il dirigente - che si può organizzare qualunque cosa, se concordata. Noi, in ogni caso, non abbiamo vietato nulla a nessuno».

