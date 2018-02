Napoli, la vetta è di nuovo tua Lazio ribaltata con 45' da show

di Roberto Ventre

Il Napoli risponde alla Juve e si riprende la vetta della classifica alla quota record di 63 punti. Lo fa con una prestazione fantastica: 4-1 alla Lazio, successo larghissimo. Gli azzurri si scatenano nella ripresa e firmano la settima vittoria in rimonta della stagione. La sblocca la Lazio con il gol di De Vrij che sorprende Tonelli, schierato al centro della difesa per l'infortunio di Chiriches (Albiol è precauzionalmente in panchina). Il pareggio è di Callejon su un lancio perfetto di Jorginho, il migliore del centrocampo. Nella ripresa entra Zielinski al posto di uno spento Hamsik e il polacco è decisivo: affonda, va a mille all'ora, entra in tutte le azioni di attacco. Il 2-1 è un'autorete di Wallace sull'ennesima incursione di Callejon, il 3-1 del polacco che devia un tiro di Mario Rui anche lui su ottimi livelli, iI poker di Mertens che segna ancora. Su finisce tra glì olè, vittoria dedicata allo sfortunato Ghoulam: il Napoli si conferma più che mai da scudetto.



Reina; Hysaj, Tonelli, Koulibaly, Mario Rui; Allan (35' st Rog), Jorginho, Hamsik (1' st Zielinski); Callejon (38' st Maggio), Mertens, Insigne.In panchina: Rafael, Sepe, Machach, Albiol, Ounas, Diawara. All. Sarri.Strakosha; Wallace, De Vrji, Radu; Marusic, Parolo, Leiva (21' st Nani), Milinkovic Savic, Lulic (15' st Lukaku); Luis Alberto (15' st Caicedo); Immobile.In panchina: Guerrieri, Vargic, Patric, Lukaku, Nani, Basta, Bastos, Caceres, Luiz Felipe, Murgia. All. Inzaghi.Banti di Livorno.3' pt De Vrij, 43' pt Callejon. 2' st autogol Wallace, 8' st Mario Rui, 28' st Mertens.Spettatori 35mila circa. Espulso Sarri. Ammoniti: Parolo, Milinkovic Savic. Recupero: 2', 2'.

