Napoli-Lazio, domani la prevendita trasferta vietata ai tifosi ospiti

I biglietti per la gara di Campionato SSC Napoli - SS Lazio che si disputerà il 10 Febbraio 2018 ore 20.45 presso lo Stadio San Paolo di Napoli saranno posti in vendita a partire da Martedì 30 Gennaio 2018 ore 15.00.



Nella more di ricevere indicazioni dalle Autorità competenti, le vendite inizieranno nella sola Regione Campania e per i soli residenti Campani.



I tagliandi potranno essere acquistati presso tutti i punti vendita Listicket abilitati.



Per tale evento non è consentito il cambio utilizzatore.



Questi i prezzi :



Tribuna Posillipo € 80,00



Tribuna Nisida € 55,00



Tribuna Family € 15,00 / € 5,00 (tariffa ridotta)



Distinti € 40,00



Curve € 25,00

© RIPRODUZIONE RISERVATA