Le certezze di Zielinski verso il Real «Anche noi abbiamo i campioni»

Un gol ed un'altra partita a mille all'ora per Piotr Zielinski che adesso si prepara alla super sfida di mercoledì sera al Bernabeu tra il Napoli e il Real Madrid.



«Sono contento dei risultati che sto collezionando e sono contento della vittoria davanti ai nostri tifosi. Possiamo battere il Real Madrid perché abbiamo anche noi tanti campioni. Sono sempre stato tifoso del Real Madrid, guardavo tutte le loro partite e da bambino Zidane era il mio idolo, ma noi andremo lì per giocare la nostra partita e tutto questo non conta più».

