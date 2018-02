Effetto campionato, un altro Napoli in Europa: il Lipsia passeggia al San Paolo

di Roberto Ventre

Il Lipsia vince facile: 3-1 e qualificazione largamente ipotecata agli ottavi di Europa League. Illusorio il vantaggio di Ounas (guizzo con il destro che non è il suo piede): i tedeschi passano in rimonta con una doppietta di Werner e Bruma. Troppa differenza di motivazioni: gli azzurri sono sono con la testa sul campionato, il Lipsia invece ci tiene al cammino europeo.



Sarri cambia cinque pedine: in difesa Maggio e Tonelli, a centrocampo Rog e Diawara (tutti e due molto deludenti, soprattutto il guinenao), in attacco Ounas. I problemi maggiori però il Napoli li ha nel secondo tempo quando entrano tre titolari in più: Mario Rui, Allan e Insigne. La squadra di Sarri in vantaggio per 1-0 con la rete del giovane francese, poi crolla di schianto non riuscendo più a contenere le iniziative del Lipsia. San Paolo vuoto, anche i tifosi non hanno fatto drammi per la sconfitta: l'obiettivo è la corsa scudetto.Reina; Maggio, Tonelli, Koulibaly, Hysaj (9' st Mario Rui); Rog, Diawara, Hamsik (9' st Insigne); Ounas (6' st Allan), Callejon, Zielinski (Sepe, Rafael, Albiol, Mario Rui, Allan, Jorginho). All.: SarriGulacsi; Laimer, Orban, Upamecano, Klostermann; Sabitzer, Kampl, Keita (40' st Demme), Bruma (34' st Forsberg); Werner, Poulsen (37' st Augustin) (Mvogo, Konaté, Bernardo, Kaiser). All.: HasenhuttlDias (Portogallo): st 8' Ounas, 16' e 48' Werner, 29' Bruma.

