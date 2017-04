I 4 moschettieri del Napoli regalano due quaterne per sbancare il Lotto

di Fabio Felici

La ventunesima vittoria, l'undicesima in casa, del Napoli in campionato ha fatto si che la squadra partenopea abbia ridotto a soli due punti il distacco dal secondo posto occupato dalla Roma. Il successo per 3-0 sull'Udinese ha confermato la vocazione offensiva della squadra di Sarri. Il Napoli è infatti arrivato a 75 reti in campionato, 37 delle quali realizzate tra le mura amiche.



Da notare che gli azzurri sono l'unica formazione di Serie A, insieme all'Inter, ad aver terminato tutte le partite casalinghe (17) con almeno due reti tra fatte e subite. Quindi scommettere che nella partita in casa del Napoli ci saranno almeno due gol è stata una certezza per tutta la stagione. Ecco quindi pronta la prima combinazione valida per il Lotto: 17-37-75.



La seconda giocata è invece frutto dei minuti nei quali sono state realizzate le reti che hanno permesso il 3- 0 dei partenopei sui friulani: 48-63- 72. La previsione per il Lotto si può completare con il 5, vale a dire il numero di maglia di Allan al suo primo goal stagionale.



Vale la pena ricordare che centrando una delle combinazioni maggiori, si vincono anche i premi collegati con le serie inferiori. Ad esempio centrando il terno 48-63-73, si vincerebbero anche gli ambi 48-63, 48-73 e 63-73.



La vittoria contro l'Udinese ha permesso al Napoli di stabilire un record europeo. Gli azzurri sono infatti l'unica squadra, tra i massimi campionati continentali, ad avere quattro giocatori in doppia cifra per quanto riguarda le reti realizzate. Il primato è stato raggiunto grazie al decimo goal in campionato di Callejon, che andato a far compagnia ad Hamsik (11), Insigne (14) e Mertens (21). La prima quartina da poter seguire è quindi 10-11-14-21. Prendendo in considerazione anche i numeri di maglia dei bomber partenopei, nell'ordine come sopra 7-17- 24-14, si può ricavare una seconda interessante quartina.



Domenica prossima gli undici del Napoli saranno di scena al Mapei Stadium ospiti del Sassuolo. Gli azzurri vantano in classifica esattamente il doppio dei punti (70) rispetto a quelli degli emiliani (35). Sassuolo e Napoli si sono incontrati in campionato 7 volte e la statistica vede i campani in netto vantaggio con 4 successi contro una sola vittoria dei neroverdi. I numeri 7-35-70 vanno quindi giocati per ambo e terno su Napoli e Tutte.

