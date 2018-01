Machach al primo giorno di scuola «Subito sensazioni positive»

di Delia Paciello

«Primo allenamento con la squadra, ho già provato sensazioni molto buone», è il commento di Zizedine Machach, new entry in casa Napoli. Oggi il giovane centrocampista francese ha avuto modo di conoscere i suoi nuovi compagni e tutto lo staff al centro sportivo di Castel Volturno. Mancavano all’appello solo i tre brasiliani, Allan, Jorginho e Rafael, che arriveranno nella giornata di domani: a loro sono state concesse ventiquattro ore in più per attraversare l’oceano, ma presto anche loro giungeranno alla corte di Sarri.



Tempi anticipati per gli azzurri, che rientrano dalle vacanze prima delle altre squadre: non si vuole perder tempo, la posta in gioco è troppo alta e quest’anno nell’ambiente si sente forte la voglia di centrare l’obiettivo. E anche Machach avrà percepito tutto questo nell’aria.«Sono molto felice di far parte di questo prestigioso club italiano. Ringrazio il presidente De Laurentiis, il signor Giuntoli e mister Sarri per la loro fiducia. Non resta che dire forza Napoli sempre, ho tanta voglia di cominciare», aveva scritto su Instagram subito dopo la firma. Una nuova possibilità per l’ex Tolosa, licenziato dal club francese per motivi disciplinari: ora avrà la sua chance per dimostrare serietà e maturità, oltre alle note doti tecniche che avevano già fatto innamorare il ds azzurro.







