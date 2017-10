Napoli-Manchester City, al via la prevendita: è subito folla

di Gennaro Arpaia

Lunghe file tra le strade di Napoli. I tifosi azzurri hanno accolto l’invito della società e sono corsi in ricevitoria: dalle 17 di oggi pomeriggio, infatti, sono disponibili i primi tagliandi per la gara tra il Napoli di Maurizio Sarri e il Manchester City di Pep Guardiola, una sfida di alto profilo internazionale e il faccia a faccia tra due squadre che fanno del gioco il proprio credo.



All’andata sono stati i Citizens ad avere la meglio, ma il Napoli si vorrà far sentire. «È una gara decisiva perchè se non la vinciamo sarà difficile poi passare il turno». Anche nell’anno in cui tutti i tifosi guardano al primato italiano, la coppa europea lascia un ottimo sapore. «La Champions resta la Champions, c’è sempre un’emozione particolare a giocarla, a sentire quell’urlo prima della gara». Ma quella contro Guardiola è una sfida quasi proibitiva. «Sono forti, forse i più forti d’Europa» raccontano i tifosi in fila per il biglietto. «Ma abbiamo una rosa che può dire la sua senza alcun dubbio».Nessuna scelta, dunque, tra Campionato e Champions? «Tutti guardiamo al campionato, la nostra speranza è arrivare amaggio col sorriso». Una voglia, quella di Napoli, che però divide anche i tifosi più appassionati. «La Champions ti porta a sfidare squadre di alto livello, probabilmente ancora migliori del Napoli», ma c’è anche chi difende la presenza internazionale. «Abbiamo lottato per conquistarla questa Champions. È vero, resta uno sfizio, ma almeno proviamo a vedere dove possiamo arrivare».

