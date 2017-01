L'agente di Marek Hamsik, Juraj Venglos, è interventuo ai microfoni di radio Crc ed ha parlato del momento dell'arrivo in città di Maradona e del momento degli azzurri: «Non so se Marek incontrerà Maradona, sarebbe felice ovviamente se ciò accadesse. A -9 gol dal record di Maradona per diventare il primo marcatore? Sarebbe importante per Marek, ma credo bisognerà aspettare un po'. La priorità è sempre alla squadra, il suo desiderio è portare il Napoli più in alto possibile, poi penserà ad altro. Che rapporto c'è con Maradona? C'è grande rispetto per Diego, è la bandiera del Napoli, ha reso questa squadra vincente, conosce cosa rappresenta per Napoli il calciatore più grande di tutti i tempi.



E' possibile lo Scudetto? Tutto è possibile, Marek sa che si tratta solo di una tappa quella di ieri, il campionato è lungo e ci sono tante partite. Non c'è nulla di definito, anche se è molto difficile.



Se dico Real Madrid cosa pensi? Ti dico che vedrò a vedermi la partita (ride, ndr). Auguro il meglio, ma è bellissimo giocare una partita di questo tipo».