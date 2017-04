Napoli meglio di Barcellona e Real Azzurri con 4 uomini in doppia cifra

I fantastici 4. Sì, perché loro, Hamsik, Callejon, Mertens e Insigne un po' supererori lo sono per davvero. E grazie a loro il Napoli è l'unica squadra nei maggiori campionati europei ad avere quattro giocatori in doppia cifra. La ciliegina sulla torta l'ha messa Callejon, che contro l'Udinese ha realizzato il suo decimo centro in campionato.



D'altra parte la rete numero 21 di Mertens "quasi" non fa più notizia dal momento che il belga è il capocannoniere della squadra ed in lizza per il titolo della serie A in corso. E poi ci sono gli altri due: Hamisk a quota 11 e Insigne a 14 per un totale di 56 reti in quattro. E si fa fatica a non chiamarli fantastici. Meglio di Barcellona, Real Madrid, Manchester United, Chelsea. Bayern Monaco e tutte le altre big europee. Merito loro, certo, ma anche meritod i Sarri che sa esaltare il gioco offensivo del Napoli e dei suoi giocatori.



