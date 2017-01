Gabbiadini non si svende, la valutazione è 20 milioni. Chiaro il segnale lanciato dal club azzurro alle pretendenti. Pronto ora a farsi avanti il Marsiglia con un’offerta di 18 milioni: secondo Le Parisien la trattativa può decollare. L’ex doriano piace anche in Premier League e Bundesliga.



Il Napoli non ha fretta a cedere l’ex attaccante doriano e comunque lo faràsolo quando Pavoletti e Milik torneranno a disposizione di Sarri. Nella corsa a Gabbiadini in piena corsa anche il Wolfsburg: l’offerta è di 16 milioni più bonus. C’è ancora da lavorare per raggiungere l’intesa, in Premier League il club più avanti è lo Stoke City. In odore di cessione anche El Kaddouri, l’attaccante marocchino che con l’arrivo di Pavoletti e il recupero di Milik avrà ancora meno spazio. Incedibile invece Giaccherini, nonostante i diversi interessamenti di club di serie A, tra i quali Roma e Lazio. Il difensore Lasicki è vicino al Carpi, Roberto Insigne piace in B a Latina, Pro Vercelli e Ternana.



L’esterno che ha fatto benissimo ai campionati europei con l’Italia di Conte è il vice Callejon e ha avuto finora pochissimo spazio ma sta bene a Napoli e non ha intenzione di andare via. Il club azzurro nel ruolo guarda anche al futuro: monitorato Serge Gnabry, attaccante tedesco del Werder Brema, 21 anni esterno alto che può giocare sia a destra che a sinistra: 7 reti in 15 presenze operazione che potrebbe decollare a giugno. Diversi i giovani che il ds Giuntoli tiene sotto osservazione: dopo aver chiuso l’operazione con l’attaccante brasiliano Leandrinho e Zerbin, attaccante del Gozzano, che sarà girato al Carpi, monitorati Orsolini dell’Ascoli e Ciciretti, Cragno e Venuti che giocano a Benevento.



© RIPRODUZIONE RISERVATA