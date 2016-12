Per il portiere si guarda in futuro più che nel presente perché a gennaio non sono previste operazioni in entrata per quanto riguarda i numero uno. Seguito Casteels, il portiere belga del Wolfsburg, 24 anni: l’agente del calciatore, Didier Frenay, lo stesso di De Bruyne, è entrato in contatto con Napoli e Fiorentina. Casteels potrebbe affiancare Reina nel Napoli del futuro, mentre il brasiliano Rafael dovrebbe lasciare il club azzurro ma sempre a fine stagione.

Nell’immediato non sono programmati altri acquisti oltre a quelli di Pavoletti e del giovane attaccante Leandrinho. Tutto fatto per il giovane talento del Ponte Preta (18 anni) che dopo aver sostenuto le visite mediche a Castel Volturno e i test atletici, è tornato in Brasile per mettere a posto le ultime pratiche burocratiche e il suo acquisto verrà ufficializzato all’apertura del calciomercato.