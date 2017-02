Il Napoli si tiene stretto Rog El Kaddouri accetta Empoli

di ​Pino Taormina

Il tira e molla su El Kaddouri ha regalato un briciolo di pathos a un finale di mercato dove il Napoli non aveva in serbo alcun colpo last minute. Giuntoli è riuscito a cederlo all’Empoli nonostante un grossolano tentativo al mattino di simulare un accordo estivo con il Trabzonspor, con tanto di foto (in ciabatte) che teoricamente lo riprendeva nel momento della firma di un pre-contratto che, di fatto, lo avrebbe lasciato nel Napoli fino a giugno quando poi sarebbe partito per la Turchia a parametro zero. Il ds napoletano non si è scomposto: a Milano ha convocato il suo potentissimo agente, Mino Raiola, e ha organizzato in fretta e furia un vertice con l’Empoli per chiudere una operazione di fatto già definita da qualche giorno. Strappando anche all’Empoli una percentuale del 30 per cento nel caso di rivendita.



Alla fine Raiola ha chiamato El Kaddouri nel ritiro della nazionale marocchina in Gabon, gli ha consigliato di prendere quella scrittura privata e di farla a mille pezzi: al ritorno dalla Coppa d’Africa è atteso dall’Empoli. Anche perché tra Napoli ed Empoli c’è un feeling che dura da tempo e De Laurentiis non aveva alcuna intenzione di fare uno sgarbo a Corsi.



Anche le cifre non sono di poco conto: al Napoli andranno circa 1,9 milioni di euro. Non proprio spiccioli, tenendo conto che a giugno il ragazzo ex Torino sarebbe partito a titolo gratuito. Secondo alcune voci, Raiola avrebbe strappato un extrabonus pari a circa 300 mila euro per aver rimesso in carreggiata l’operazione. Ma è solo una voce. Non confermata da nessuno. El Kaddouri ha firmato per quattro anni e mezzo con l’Empoli che trova così il sostituto di Riccardo Saponara, passato alla Fiorentina. «Lascio una Napoli che porterò sempre nel cuore: una città impossibile da non amare, tifosi fantastici sempre pronti a incitarmi, compagni meravigliosi ai quali auguro ogni fortuna e che mi hanno sostenuto anche nei momenti più difficili», il saluto di El Kaddouri.



Per Cristiano Giuntoli le giornate milanesi sono state anche all’insegna dei «no, grazie». Perché il ds ha dovuto alzare un muro dinnanzi alle richieste per Giaccherini (Roma e Milan) ma soprattutto per Marko Rog. Già, il talentuoso centrocampista prelevato dalla Dinamo Zagabria la scorsa estate è stato l’oggetto del desiderio di mezza serie A, disposta a fare carte false pur di averlo in prestito fino a giugno. Palermo, Torino e Atalanta hanno bussato alla porta del club azzurro ma il Napoli non ha mai avuto dubbi e ha deciso di tenersi stretto il talentuoso croato.



