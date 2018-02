Napoli, il mercato non finisce mai: da Nasri a Mollo, svincolati di lusso

di Gennaro Arpaia

Alla chiusura del mercato invernale 2018, la casella acquisti del Napoli di De Laurentiis recita un solo nome, quello di Zinedine Machach. Il franco-algerino clase 1996 era rimasto senza squadra e Giuntoli l’ha portato a parametro zero in azzurro; un acquisto che sembrava propendere verso un prestito almeno semestrale, invece il calciatore si sta allenando già da diverse settimane a Castel Volturno e resterà col gruppo di Maurizio Sarri per i mesi che restano alla fine della stagione.



Nulla da fare, invece, per il capitolo esterno d’attacco: cancellati in rapida successione i nomi di Verdi, Deulofeu, Politano e colleghi, il Napoli ha dovuto registrare l’impossibilità di un nuovo acquisto che potesse dare una mano importante all’attacco azzurro. Dalle 23 di ieri il mercato si è ufficialmente chiuso, ma continua ad essere in vigore per quei calciatori che non hanno più un contratto e che restano nella categoria degli «svincolati» in attesa di nuova sistemazione.



Il nome che salta agli occhi di tutti resta quello di Samir Nasri: il francese, con un passato importante tra Manchester City e Arsenal, ha lasciato la Turchia e l’Antalyaspor dopo appena sei mesi in cui ha collezionato 8 presenze e 2 gol. Nato come trequartista/esterno d’attacco, la carta d’identità di Nasri recita ancora 30 anni. Non tantissimo se consideriamo l’esperienza internazionale accumulata nelle ultime stagioni. Dietro di lui un altro nome conosciuto a Napoli, quello di Nilmar: il brasiliano che ha affrontato gli azzurri con la maglia del Villarreal è rimasto senza maglia dopo aver lasciato il Santos lo scorso dicembre.



Un anno in più, classe 1983, è Mirko Vucinic. In Italia ricordato con le maglie di Lecce, Roma e Juventus, il montenegrino ha lasciato gli Emirati Arabi ed è in cerca di nuova destinazione. In carriera ha giocato da prima punta come da esterno d’attacco, anche in un 4-3-3 come quello del Napoli. Stesso ruolo di Marouane Chamakh: il franco-marocchino che tanto piaceva al Napoli quando indossava la maglia del Lione, si ritrova a 33 anni senza una squadra dopo essere passato da Arsenal, Crystal Palace e Cardiff. Nelle ultime due stagioni, però, qualche problema fisico di trovo ed una rapida involuzione che da «Neymar del Marocco» l’hanno trasformato in un calciatore alla ricerca di una nuova maglia.



Difficile ipotizzare che il Napoli possa investire su svincolati dell’ultim’ora, ma alla lista sei aggiunge anche un altro francese come Yohan Mollo: classe 1989, Mollo è un vero girovago del pallone, utilizzabile in ogni posizione del fronte d’attacco. A sponsorizzarlo ci potrebbe essere Ghoulam: proprio con il terzino del Napoli, Mollo ha condiviso lo spogliatoio e la maglia del Saint-Etienne, in Ligue 1. Poi le esperienze in Russia tra Samara e Zenit, quindi il rientro in Inghilterra con il Fulham, con il contratto rescisso in questo mercato invernale. Il suo progetto, ora, sembra essere la MLS con i Vancouver Whitecaps, ma se Giuntoli lo volesse…

