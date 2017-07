Napoli, mercoledì primo test contro club di Promozione: ticket a 15 euro

Quindici euro per la prima amichevole del Napoli 2017-2018, contro una squadra di Promozione trentina. E' il prezzo che i tifosi azzurri dovranno pagare per vedere la prima uscita ufficiale del nuovo Napoli, mercoledì 12 luglio allo stadio di Carciato contro la U.S. Bassa Anaunia, squadra partecipante al campionato di calcio di Promozione (girone A) in Trentino, con inizio previsto alle ore 18. I biglietti sono in vendita all’ufficio turistico nel Comune di Dimaro Folgarida e da lunedì 10 luglio nella casetta all’antistadio. I bambini sotto i sei anni entreranno gratis.



Per le tre amichevoli che il Napoli disputerà a Trento i prossimi 15, 18 e 22 luglio (con Trento, Carpi e Chievo) i biglietti sono acquistabili con modalità online e pagamento con carta di credito o ricaricabile al link www.bit.ly/Amichevoli-Ritiro-SSCNapoli o all’Ufficio Informazioni di Dimaro Folgarida con pagamento in contanti. I biglietti partono da 16,50 euro.

