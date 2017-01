Dries Mertens ancora a segno con la maglia del Napoli contro il Pescara. Al termine del match ha parlato della sua prestazione ai microfoni di Sky Sport.



«Mia moglie è in belgio per un opperazione il gol ed il cuoricino erano per lei. Dobbiamo migliorare ancora, sopratutto nella velocità quando finalizziamo l'azione. Alla fine abbiamo segnato e abbiamo fatto vedere che abbiamo qualità. Maradona è importante per tutti i napoletani, ed in questi giorni non si parlava d'altro».