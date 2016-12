Dries Mertens è il giocatore belga dell'anno. Le performance dell'attaccante del Napoli non sono passate inosservate neanche in Belgio, con i tifosi della nazionale che hanno preferito Dries al talentuoso esterno offensivo del Chelsea Eden Hazard e il romanista Radja Nainggolan, rispettivamente secondo e terzo.Per Mertens 22 presenze, 15 gol e 4 assist quest'anno con la maglia degli azzurri: numeri mai visti in precedenza dal numero 14 in questo periodo dell'anno. Decisivo probabilmente lo straordinario mese di dicembre, concluso con 9 reti e 2 assist: il poker rifilato al Torino e la tripletta segnata al Cagliari i momenti da incorniciare.Ecco il comunicato apparso nel profilo twitter della Nazionale belga: