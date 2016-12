La prima parte della stagione si chiude per il Napoli con la certezza di avere nelle sue file un campione maturo e pronto a trascinare i partenopei verso traguardi importanti. Si tratta di Dries Mertens, il piccolo attaccante belga dai grandi numeri. Mertens è infatti stato il protagonista assoluto della prima parte del campionato (manca solo una giornata alla fine del girone d'andata) e ha permesso, con i suoi goals, al Napoli di rimanere nelle parti alte della classifica. Viene quindi quasi naturale che la giocata principale per il Lotto, per le ultime estrazioni dell'anno, faccia riferimento proprio al giocatore belga. E più che una giocata si tratta di un sistema basato sui minuti delle sue recenti marcature. Nelle ultime tre giornate, Mertens ha realizzato ben 8 reti nei seguenti minuti di gioco: 13-18-22-34-68-69- 72-80. Otto numeri possono essere giocati anche in una sola schedina e danno vita ai seguenti premi: ambo 8,9 volte la posta, terno 80,3, quaterna 1714,2, cinquina 107142,8 volte la somma puntata.



Per cercare premi più sostanziosi, gli 8 numeri possono essere riuniti in piccolo sistema composto da 6 quartine. Ecco lo sviluppo delle giocate: 13-18- 68-69, 22-34-72-80, 13-22-68-72, 18- 34-69-80, 13-34-68-80, 18-22-69-72. Centrando 2 numeri si avrà la certezza di vincere almeno un ambo. Il gioco di queste 6 quartina va effettuato solo sulla ruota di Napoli.



Ma se Mertens è stato protagonista assoluto in positivo, nell'altra faccia della medaglia si trova Manolo Gabbiadini. Dopo l'infortunio di Milik, su Gabbiadini erano puntate tutte le attenzioni di squadra e tifosi. Manolo, però, non ha ripagato le attese, in un ruolo, quello di centravanti, probabilmente poco adatto a lui. Un protagonista invece ritrovato è Insigne, capace di goals spettacolari ed importanti. Nell'ultima partita del Napoli nel 2016, i tre giocatori suddetti hanno tutti segnato e questo può essere un segnale per una valida giocata al Lotto. Ecco quindi la terzina 14-23-24, composta dai numeri di maglia di Mertens, Gabbiadini ed Insigne. Oltre che su Napoli, la terzina va seguita anche su Tutte.



L'ultima giocata per le prossime estrazioni è invece un "riassunto" numerico di questa prima parte della stagione. Il Napoli ha raccolto 35 punti, realizzato 40 reti subendone 21. Anche in questo caso i 3 numeri andranno giocati per ambo e terno su Napoli e su Tutte.