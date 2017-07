di Roberto Ventre

Inviato a Dimaro-Folgarida



Gli azzurri prima dell'allenamento hanno osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime di Torre Annunziata. Sarri, lo staff tecnico e i calciatori azzurri: tutti a cerchio in mezzo al campo e i tifosi in silenzio. Poi un lungo applauso è partito dalle tribune.

© RIPRODUZIONE RISERVATA