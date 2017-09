Il San Paolo piange Donatella: addio alla maestra super tifosa

Non ce l'ha fatta Donatella, la maestra elementare che meno di un mese fa ricevette in ospedale la visita a sorpresa di Pepe Reina. All'indomani della partita con il Nizza, il portierone del Napoli, perché marito impeccabile e padre affettuoso, fece capolino all’ospedale Cardarelli per incontrare Donatella, tifosissima della squadra allenata da mister Sarri reduce da un delicato intervento chirurgico. Risollevata nel morale, la dolcissima maestra elementare si disse davvero felice della sorpresa e promise a Reina di ritirare a settembre la maglia numero 25. Non potrà farlo, perché il male incurabile l'ha portata via.

