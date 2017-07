Addio a Enzo Minopoli: fu compagno di Maradona

Un improvviso lutto nel mondo del calcio napoletano: a 49 anni è scomparso Enzo Minopoli. Talentuoso centrocampista della Primavera azzurra, era stato aggregato da Bianchi alla prima squadra per il ritiro precampionato dell’86. Quel Napoli, guidato da Maradona, avrebbe vinto il primo storico scudetto. Minopoli si sarebbe allenato spesso con Diego e gli altri suoi fantastici compagni in quella stagione. Da alcuni anni l’ex azzurro aveva intrapreso la carriera di allenatore con i giovani calciatori della Belsito Calcio e ieri il presidente Gianni Caselli lo ha ricordato così: «È un dolore immenso per tutti noi, se ne va un amico fraterno, un grande uomo, un esempio per tutti quelli che amavano il calcio pulito. Con i suoi insegnamenti è riuscito a trasmettere a tanti ragazzi il divertimento di questo sport, ottenendo sempre ottimi risultati». Anche il Napoli ha dedicato un messaggio a Minopoli sul suo sito.

