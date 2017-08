Napoli-Nizza, sale la febbre: dalle 15 in vendita i biglietti

di Gennaro Arpaia

Napoli-Nizza comincia oggi. A otto giorni dalla delicatissima sfida che andrà di scena al San Paolo, valevole per l'andata dei preliminari di Champions, comincia a crescere l'attesa dei tifosi napoletani, presentissimi in città a cavallo di ferragosto pur di accompagnare i beniamini azzurri alla prima vera gara della nuova stagione. Parte oggi, infatti, la vendita dei tagliandi per la sfida ai francesi rossoneri: dalle 15, i tantissimi tifosi azzurri potranno acquistare il loro biglietto per essere presenti alla prima serata internazionale dell'anno.



Prezzi abbordabili per una sfida che ha comunque già il sapore di vera Champions League. La società, consapevole anche del particolare periodo dell'anno, ha aiutato i tifosi nella scelta tra mare e San Paolo, sperando di invogliare i sostenitori azzurri ad assistere ad una serata importantissima. Dai 20 euro per la curva ai 70 per la Tribuna d'Onore, la speranza della società, a pochi giorni dal varo della nuova campagna abbonamenti per la stagione 2017/18, è quella di portare a Fuorigrotta la carica dei 40mila che tanto ha aiutato nella passata stagione.



Quella contro il Nizza, infatti, sarà la prima gara europea dopo le emozioni della passata stagione. L'avventura azzurra si era conclusa ad inizio marzo, alle porte degli ottavi di finale, contro un Real Madrid affrontato a viso aperto ma insuperabile, capace poi di vincere la competizione tre mesi più tardi.



La gente di Napoli, però, ha voglia di tornare a sentire la musichetta che tanto piace e che ha reso la squadra famosa anche in Europa. Anche nel cuore d'agosto, la voglia di calcio è viva nel cuore dei napoletani, pronti a rispondere all'appello di Hamsik e compagni.





© RIPRODUZIONE RISERVATA