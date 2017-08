Napoli-Nizza, la carica degli azzurri «Dobbiamo passare il turno» Video

di Gennaro Arpaia

«È stato importante vincere a Verona perché volevamo cominciare al meglio questa stagione in campionato, poi il Bentegodi è sempre uno stadio difficile per noi». Faouzi Ghoulam, protagonista del match del Bentegodi, analizza così l'esordio in campionato che è valso anche il suo primo gol in maglia azzurra. «Ora pensiamo al Nizza, sarà la gara più importante dell'anno, speriamo di poterne giocare ancora tante in Champions quest'anno».





Quello di Nizza è un pensiero comune per gli azzurri, che domani sera saranno attesi da un ambiente caldissimo in Costa azzurra. «Sarà gara importante e difficile, ma non abbiamo altra scelta: dobbiamo passare il turno, questa squadra merita la Champions», aggiunge Giaccherini. «Iniziare a Verona con una vittoria è stato importantissimo», la conferma del compagno di squadra Sepe. «Siamo a conoscenza delle nostre qualità, era importante mandare anche un segnale alle altre squadre». «Non dobbiamo abbassare la guardia, però, perché c'è un'altra gara difficile e importante come quella di Nizza all'orizzonte». È il napoletano Lorenzo Insigne a tenere alto il livello di concentrazione dei suoi. L'attaccante azzurro ha messo in chiaro le volontà del gruppo in vista del match di domani sera: «È solo l'inizio, la stagione è ancora lunga. Dobbiamo continuare a lavorare duramente se vogliamo camminare tutti insieme verso grandi obiettivi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA