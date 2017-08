C'è grande attesa per il match tra Napoli e Nizza che si disputerà il prossimo 16 agosto, alle 20.45. Così il sito francese Nice Matin ha deciso di dare un po' di suggerimenti ai tifosi del Nizza che, approffitando del periodo di vacanze, decidono di fare una capatina nella città napoletana per vedere la partita e godersi un po' le bellezze e le golosità partenopee. «Napoli, la culla della pizza e il regno di Maradona», esordiscono nell'articolo. Per poi definire la città: «la capitale della mafia».



Non mancano i suggerimenti sui luogi da visitare: la cappella di San Severo, il Palazzo reale e il teatro San Carlo. Però il suggerimento è di «lasciare il rolex in albergo», per evitare che lo rubino.

